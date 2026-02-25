المستشار الألماني يصل إلى الصين في زيارة رسمية

وصل المستشار الألماني فريدرش ميرتس اليوم "الأربعاء" إلى العاصمة الصينية (بكين) في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الأولى له منذ توليه المنصب.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ميرتس سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج، وسيتبادل معهما وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قالت أمس الثلاثاء إن التعاون بين الصين وألمانيا حقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، مؤكدة أن بكين تولي أهمية كبرى لعلاقاتها التجارية مع برلين.