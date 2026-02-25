وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يتفقدان مصانع الرخام والجرانيت ويؤكدان على تطوير شق الثعبان

تفقد خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه إبراهيم صابر محافظ القاهرة، خمسة مصانع متخصصة في تصنيع منتجات الرخام والجرانيت، إلى جانب مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بمنطقة شق الثعبان الصناعية.

وذلك للوقوف على سير العمليات الإنتاجية ميدانياً والتعرف على احتياجات المصنعين، في إطار دعم الدولة للمناطق الصناعية وتعزيز تنافسية قطاع مواد البناء والتعدين.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم للمناطق الصناعية وتيسير الإجراءات، مشدداً على أهمية استكمال مرافق منطقة شق الثعبان وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات الفنية وبرامج الدعم، ويسهم في تعزيز قدرتها على النفاذ إلى أسواق التصدير.



وبدأ الوزير ، جولته بتفقد مصنع الشركة المتحدة للرخام والجرانيت المقام على مساحة 4300 متر مربع باستثمارات تبلغ 70 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 390 ألف متر مربع سنوياً، بنسبة مكون محلي 50%، حيث تصدر الشركة نحو 40% من إنتاجها إلى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتوفر 40 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واطلع الوزير على خطوط الإنتاج والمعالجة داخل المصنع.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى مطالب المصنعين المتعلقة بالحاجة إلى توفير عمالة مدربة من خلال إنشاء مركز تدريب متخصص، وتحسين كفاءة المرافق الصناعية، وتوفير الخدمات الأساسية بالمنطقة، ومنها الوحدات الصحية والإسعاف.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج.

ثم تفقد الوزير مصنع شركة جلوبال استونس لمنتجات الرخام والجرانيت المقام على مساحة 14.3 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 754 ألف متر مربع سنوياً، ونسبة مكون محلي 80%، حيث تصدر الشركة كامل إنتاجها إلى أكثر من 73 دولة حول العالم، وتوفر 140 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. واطلع الوزير على أحدث خطوط الإنتاج الإيطالية التي تلبي متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

كما شملت الجولة تفقد مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، حيث اطلع الوزير على أقسامه المختلفة التي تضم البحوث والتطوير، وتقييم المحاجر والمناجم، والصناعات التعدينية، والرخام والجرانيت، والمعمل، مؤكداً الدور المحوري للمركز في دعم القدرة التنافسية للمعادن الصناعية والأحجار والمحاجر وفقاً للمعايير الدولية للجودة وأفضل الممارسات العالمية.

وتفقد الوزير أيضاً مصنع الشركة المصرية للصناعة وتنمية المباني المقام على مساحة 11 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف متر مربع سنوياً، وبنسبة مكون محلي 55%، حيث تصدر الشركة نحو 15% من إنتاجها للأسواق العالمية والعربية، وتوفر 250 فرصة عمل مباشرة و5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، واطلع الوزير على خطوط الإنتاج وماكينات الجيل الرابع المرتبطة بنظام إدارة موارد متكامل يتيح رقابة لحظية على مراحل التشغيل.

كما شملت الجولة مصنع شركة مودرن ماربل للرخام والجرانيت المقام على مساحة 25 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 177 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مربع سنوياً، وبنسبة مكون محلي 80.3%، وتصدر الشركة نحو 85% من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، وتوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

حيث تفقد الوزير مصانع الطاولات المخصصة للتصدير، ومصنع الـCNC والأعمال الديكورية، وعنابر التصنيع وتجهيز الحاويات.

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة الحسنة للتنمية الصناعية المقام على مساحة 33 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مسطح سنوياً، وبنسبة مكون محلي 80%، حيث تصدر الشركة 60% من إنتاجها إلى أسواق أوروبا وأمريكا وأستراليا، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأكد وزير الصناعة في ختام الجولة أن مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام يمثل ركيزة أساسية في دعم الصناعات المرتبطة بالمعادن والأحجار، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.