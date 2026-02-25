معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـمجلس الوزراء أن سوق التأمين المصرية تشهد تطورًا متسارعًا في تبني تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، مدعومة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يضعها على المسار الصحيح لمواكبة الاتجاهات العالمية في هذا المجال.

وأوضح المركز - في تحليل جديد حول تكنولوجيا التأمين - أن السوق المصرية سجلت طفرة ملحوظة خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين (أشخاص وممتلكات) إلى نحو 298.2 مليار جنيه مقابل 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023، بنسبة نمو بلغت 42.8%، متجاوزة متوسط النمو السنوي المسجل منذ يونيو 2019 والبالغ نحو 17%.

كما تضاعف فائض النشاط التأميني خلال العام المالي 2024 / 2023 ليصل إلى 14.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 49% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال تلك الفترة.

وأشار التحليل إلى أن هذا النمو يأتي بالتوازي مع جهود تنظيمية تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية، شملت إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، إلى جانب إرساء أطر قانونية للهوية والعقود الرقمية واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونوه بظهور شركات مصرية متخصصة في تكنولوجيا التأمين، من بينها شركة EG Insurtech، التي تقدم حلولًا رقمية متكاملة تشمل معاينة السيارات، وإدارة التعويضات، وإصدار الوثائق إلكترونيًا، وتقييم الأضرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وعلى الصعيد العالمي .. استعرض التحليل تطور سوق تكنولوجيا التأمين منذ عام 2010 .. مشيرًا إلى أن إيرادات السوق العالمية ارتفعت إلى نحو 19.1 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 15.56 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 96.1 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26% خلال الفترة (2025-2032).

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة CNBC بالتعاون مع شركة Statista في أغسطس 2024 .. تصدرت الولايات المتحدة أسواق تكنولوجيا التأمين عالميًا بوجود 69 شركة ضمن أكبر 150 شركة، تلتها المملكة المتحدة ثم الهند.

واختتم المركز تحليله بالتأكيد على أن تكنولوجيا التأمين تمثل فرصة استراتيجية لتطوير صناعة التأمين في مصر، في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة، وأن السوق المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تبني نماذج أعمال مبتكرة تعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.