وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية

نفذت وزارة الشباب والرياضة مزايدة علنية بمركز التنمية الشبابية الجزيرة "١" لاستغلال ورفع كفاءة وتطوير فندق المركز .

وفازت إحدي الشركات الخاصة بالمزايدة والتي شهدت إقبالا كثيفا ومنافسات قوية انتهت بالترسية مقابل مبلغ ٢٨.٧ مليون جنيها سنوياً وبزيادة سنوية تبلغ ١٠٪؜ تراكمية ليصبح مجموع العوائد الاستثمارية المحققة علي مدار ١٥ عام “ 913.4 “مليون جنيه فضلا عن التكلفة الإنشائية وتطوير الفندق .

وأوضح جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة أننا نسعي لإعادة تأهيل وتطوير مراكز الشباب لتكون قبلة للشباب والأسر المصرية .

مضيفاً " جوهر " سنعمل علي استغلال المبالغ المحققة من مشروعات الطرح الاستثماري في تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية لتصبح أماكن جاذبة للشباب المصري .