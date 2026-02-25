وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية

نفذت وزارة الشباب والرياضة مزايدة علنية بمركز التنمية الشبابية الجزيرة "١" لاستغلال ورفع كفاءة وتطوير فندق المركز .
وفازت إحدي الشركات الخاصة بالمزايدة والتي شهدت إقبالا كثيفا ومنافسات قوية انتهت بالترسية مقابل مبلغ ٢٨.٧ مليون جنيها سنوياً وبزيادة سنوية تبلغ ١٠٪ تراكمية ليصبح مجموع العوائد الاستثمارية المحققة علي مدار ١٥ عام “ 913.4 “مليون جنيه فضلا عن التكلفة الإنشائية وتطوير الفندق .
وأوضح جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة أننا نسعي لإعادة تأهيل وتطوير مراكز الشباب لتكون قبلة للشباب والأسر المصرية .
مضيفاً " جوهر " سنعمل علي استغلال المبالغ المحققة من مشروعات الطرح الاستثماري في تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية لتصبح أماكن جاذبة للشباب المصري .