رد فعل مُفاجئ من ناصر ماهر بعد فوز بيراميدز على غزل المحلة

حقق فريق بيراميدز الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام غزل المحلة في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز موسم 2025- 2026.

ونشر ناصر ماهر صورة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب "علي الصدارة وديني".

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الـ 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك صاحب المركز الأول، فيما يقع غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي

أحمد الشناوي - حامد حمدان - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - مروان حمدي.