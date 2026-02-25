وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان.

وقد نال اللاعب أحمد السيد زيزو، قسطا وفيرا من السخرية من رامز جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش.

وسخر رامز من تسريحة شعر زيزو، قائلا" شعره عامله كدا إزاي.. عشان يطلع كده لازم يعمله بالنشابه بتاعت الرقاق.

قال رامز جلال خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “رامز ليفل الوحش”، والتي وقع ضحيتها أحمد زيزو لاعب الأهلي: “كل صفقات الأهلي في السنوات الأخيرة اتولدت هنا، ونادر شوقي وتامر النحاس وعدلي القيعي عارفين مين أنا.. أنا اللي خلصت الصفقات المهولة وما خدتش جنيه عمولة”.

وواصل جلال: “وزي ما علمنا صالح سليم، نخدم الأهلي وما ناخدش مليم، كهربا مضى رغبة وأنا بكهربه، وإمام عاشور أعلن موافقته وأنا بعذبه”.