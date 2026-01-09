قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسود الأطلس تواجه الأفيال.. دياز يلاحق إنجازا تاريخيا في أمم أفريقيا| هل يواصل كتابة التاريخ ضد الكاميرون؟

منتصر الرفاعي

يسعى النجم المغربي إبراهيم دياز إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا على الأراضي المغربية بعدما قدم مستويات لافتة جعلته أحد أبرز نجوم البطولة وأكثرهم تأثيرا حتى الآن.

المغرب والكاميرون.. قمة نارية في ربع النهائي

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية في تمام التاسعة مساء اليوم إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب المغرب ونظيره الكاميرون ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

دياز يحطم رقم أحمد فرس التاريخي

ونجح مهاجم ريال مدريد في تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات متتالية مع منتخب المغرب في النسخة الحالية من البطولة ليصبح أول لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز في نسخة واحدة من أمم أفريقيا، متفوقا على الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة أحمد فرس، الذي أحرز أهدافه في 3 مباريات متتالية خلال نسخة 1976.

هدفان يفصلان دياز عن معادلة رقم الأسطورة

ويحتاج إبراهيم دياز إلى تسجيل هدفين إضافيين فقط لمعادلة رقم أحمد فرس التاريخي الذي سجل 6 أهداف في بطولة واحدة كما عادل دياز أيضا رقم زميله يوسف النصيري الذي يمتلك 4 أهداف في نسخة 2025.

ويعد دياز البالغ من العمر 26 عاما وخريج أكاديمية مانشستر سيتي، أحد الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب المغربي وأحد أبرز نجوم البطولة في ظل أدائه اللافت وقدرته على الحسم في المباريات الكبرى.

وتمنح الأدوار المقبلة فرصة مثالية لإبراهيم دياز لتعزيز أرقامه التاريخية خاصة مع إمكانية خوضه حتى ثلاث مباريات إضافية ما يفتح الباب أمامه ليصبح الهداف المغربي التاريخي في كأس الأمم الأفريقية ويؤكد استمرار التألق المغربي على الساحة القارية.

طموحات مغربية ومنافس عنيد

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور بعد تأهله إلى ربع النهائي عقب فوز صعب على تنزانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم دياز.

في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون بعد انتصار قوي على جنوب أفريقيا بنتيجة (2-1) ليؤكد حضوره الدائم في الأدوار المتقدمة ويضرب موعدا ناريا مع أسود الأطلس في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

