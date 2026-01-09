بمشاركة منتخب مصر.. قائمة مباريات أكثر حضورا جماهيريا بكأس أمم إفريقيا

تنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1
الكاميرون X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1
وشهدت العديد من مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب حضورا جماهيريا مكثفا.
وجاءت المباريات الأكثر حضوراً جماهيرياً حتى الآن فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 على النحو التالي:
المغرب وتنزانيا
63,894
المغرب مالي
63,844
المغرب وزامبيا
62,532
المغرب وجزر القمر
60,180
تونس ومالي
41,982
السنغال والكونغو
41,672
مصر وجنوب أفريقيا
40,219
الكاميرون والجابون
35,200
كوت ديفوار والكاميرون
35,165
السنغال والسودان
30,045