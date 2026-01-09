بمشاركة منتخب مصر.. قائمة مباريات أكثر حضورا جماهيريا بكأس أمم إفريقيا

تنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

الكاميرون X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1

وشهدت العديد من مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب حضورا جماهيريا مكثفا.

وجاءت المباريات الأكثر حضوراً جماهيرياً حتى الآن فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 على النحو التالي:



المغرب وتنزانيا

63,894



المغرب مالي

63,844



المغرب وزامبيا

62,532



المغرب وجزر القمر

60,180



تونس ومالي

41,982



السنغال والكونغو

41,672



مصر وجنوب أفريقيا

40,219



الكاميرون والجابون

35,200



كوت ديفوار والكاميرون

35,165



السنغال والسودان

30,045