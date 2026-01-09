منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباته بمدينة بتغازوت المغربية، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى وضع اللمسات النهائية على خطة المباراة، من خلال التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، لضمان الظهور بأفضل مستوى في اللقاء المرتقب.





مستجدات حالة اللاعبين

وشهدت تدريبات المنتخب مساء الخميس تطورات إيجابية على مستوى الجاهزية الفنية لبعض اللاعبين، حيث عاد مهند لاشين للمشاركة بشكل أفضل في المران الجماعي، وهو ما يعزز من فرص دخوله قائمة الفراعنة في مواجهة كوت ديفوار. في المقابل، يواصل محمود حسن تريزيجيه برنامجه التأهيلي بشكل منفرد، على أمل اللحاق بالمباراة، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء حال اكتمال شفائه، حرصًا على سلامته وجاهزيته الكاملة.





الاجتماع الفني وتحديد الأطقم

أسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار عن تحديد ألوان الأطقم الرسمية التي سيرتديها الفريقان خلال اللقاء. وجاء ذلك في إطار الترتيبات التنظيمية المعتادة التي تسبق مباريات الأدوار الإقصائية، بما يضمن وضوح الرؤية داخل الملعب والالتزام بلوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





موعد المباراة وأهميتها

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة. وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفراعنة في مشوارهم نحو استعادة اللقب القاري، في ظل الطموحات الكبيرة للجهاز الفني واللاعبين، والدعم الجماهيري المنتظر، من أجل مواصلة المشوار بنجاح في أمم أفريقيا 2025



