أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة
ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة
الطقس اليوم.. موجة غير مستقرة وأمطار غزيرة تضرب المحافظات
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباته بمدينة بتغازوت المغربية، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية. 

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى وضع اللمسات النهائية على خطة المباراة، من خلال التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، لضمان الظهور بأفضل مستوى في اللقاء المرتقب.


 

مستجدات حالة اللاعبين

وشهدت تدريبات المنتخب مساء الخميس تطورات إيجابية على مستوى الجاهزية الفنية لبعض اللاعبين، حيث عاد مهند لاشين للمشاركة بشكل أفضل في المران الجماعي، وهو ما يعزز من فرص دخوله قائمة الفراعنة في مواجهة كوت ديفوار. في المقابل، يواصل محمود حسن تريزيجيه برنامجه التأهيلي بشكل منفرد، على أمل اللحاق بالمباراة، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء حال اكتمال شفائه، حرصًا على سلامته وجاهزيته الكاملة.


 

الاجتماع الفني وتحديد الأطقم

أسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار عن تحديد ألوان الأطقم الرسمية التي سيرتديها الفريقان خلال اللقاء. وجاء ذلك في إطار الترتيبات التنظيمية المعتادة التي تسبق مباريات الأدوار الإقصائية، بما يضمن وضوح الرؤية داخل الملعب والالتزام بلوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.


 

موعد المباراة وأهميتها

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة. وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفراعنة في مشوارهم نحو استعادة اللقب القاري، في ظل الطموحات الكبيرة للجهاز الفني واللاعبين، والدعم الجماهيري المنتظر، من أجل مواصلة المشوار بنجاح في أمم أفريقيا 2025


 

منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة كوت ديفوار

