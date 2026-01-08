قرار جديد من اتحاد الكرة في منتخب مصر لـ الصالات

يدرس اتحاد الكرة تعيين نادر رشاد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية لـ الصالات مديرًا فنيًا لمنتخب الرجال الأول صالات.

أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية موعد ومكان عزاء الراحل والد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق سولشاير يقترب من تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا

يدرس اتحاد الكرة في تعيين نادر رشاد مديرًا فنيًا لمنتخب الأول للرجال للكرة الخماسية صالات للإستفادة من خبراته الفنية وباعتباره أحد الكوادر الإدارية.

يذكر أن نادر رشاد تقلد منصبا فى الجهاز المعاون لمنتخب مصر الذي قاده هشام صالح وتأهل الفراعنة إلى كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

وقاد نادر رشاد منتخب مصر للكرة النسائية خلال الفترة الأخيرة في النسخة الأولي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي أقيمت في المغرب.