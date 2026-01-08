نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر مسيرته في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب عندما يواجه نظيره الإيفواري في التاسعة مساء السبت على ملعب أدرار بمدينة أغادير في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.

وألقى الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على منافسي المنتخبات الوطنية في كل المنافسات، وحاضر وتاريخ منتخب "الأفيال البرتقالية" وأبرز أرقامه في كأس الأمم الأفريقية على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد الإيفواري عام 1960 وانضم للاتحاد الدولي عام 1964 والاتحاد الأفريقي 1965.

- يحتل منتخب كوت ديفوار المركز السابع أفريقياً والثاني والأربعين عالمياً برصيد 1489.59 نقطة ’ أما أفضل مركز وصل له فكان الثاني عشر عالمياً خلال فبراير وأبريل ومايو 2013.

- حجز المنتخب الإيفواري مقعده في "العُرس" الأفريقي الكبير للمرة السادسة والعشرين في تاريخه بعد أن حل ثانياً في ترتيب المجموعة السابعة التي جمعته مع منتخبات زامبيا وسيراليون وتشاد بحصوله على 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارتين و12 هدفاً سجلها في مرمى المنافسين مقابل 3 أهداف سكنت شباكه وتصدر الثنائي عمر دياكتيه وجان فيليب كراسو قائمة هدافي الفريق برصيد 3 أهداف لكلاً منهما.

- تولى إيميرس فاي (41 سنة) مهمة تدريب منتخب كوت ديفوار بتاريخ 24 يناير 2024 بعد الخسارة الثقيلة للفريق أمام غينيا الاستوائية في ختام مرحلة المجموعات في النسخة رقم 34 لأمم أفريقيا السابقة تحت قيادة الفرنسي لويس جاسكيه وتمكن من تحقيق المستحيل بقيادة "الأفيال" للقب بعد أن تخطى في طريقه عمالقة القارة السنغال ومالي والكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

- لعب زملاء القائد فرانك كيسي 28 مباراة تحت قيادة مدربه الوطني الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية بحكم موالده بمدينة نانت شمال غرب فرنسا وتمكن من تحقيق 19 فوزاً مقابل 5 تعادلات و4 خسائر وسجل لاعبوه 51 هدفاً مقابل 18 استقبلتها شباكه فريقه.

- خلال هذه النسخة تمكن منتخب كوت ديفوار من تصدر المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون بعد أن جمع كلاهما 7 نقاط حيث استهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على موزمبيق (1 – 0) بتوقيع أماد ديالو ثم تفوق على الجابون (3 – 2) في الجولة الثالثة بتوقيع جاب فليب كراسو وإيفان جوساند وبازومانا توريه وبينهما تعادل مع الكاميرون (1 – 1) وسجل له أماد ديالو ، ثم أطاح بالمنتخب البوركيني بثلاثية أماد ديالو ويان دياموندي وبازومانا توريه في ثمن النهائي.

- تضم قائمة عملاق غرب أفريقيا 27 لاعباً جميعهم من المحترفين حيث تصدر الدوري الإنجليزي القائمة بخمسة لاعبين ثم الفرنسي 4 لاعبين وتتساوي دوريات إيطاليا، وتركيا، وبلجيكا بـ 3 لاعبين ثم ألمانيا والبرتغال بلاعبين مقابل لاعب وحيد ينشط في دوريات اليونان، وجورجيا، سلوفينيا، والولايات المتحدة والسعودية.

- تبلغ القيمة السوقية لمنتخب كوت ديفوار 370.80 مليون يورو ومتوسط الأعمار 26 سنة و6 شهور.

- أبرز نجوم الفريق عثمان دياموندي مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي (45 مليون يورو)، إيفان نديكا مدافع روما الإيطالي (30 مليون يورو)، أوديلون كوسونو مدافع أتالانتا الإيطالي (22 مليون يورو)، إيمانويل أجبادو مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي (18 مليون يورو)، إبراهيم سانجاري لاعب وسط توتنجهام فورست الإنجليزي (22 مليون يورو)، فرانك كيسي (لاعب وسط أهلي جدة السعودي (12مليون يورو)، يان دياموندي جناح لايبزيج الألماني (45 مليون يورو)، بازومانا توريه جناح هوفنهايم الألماني ( 25 مليون يورو)، أماد ديالو جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي (50 مليون يورو)، إيفان جويساند جناح أستون فيلا الإنجليزي (28 مليون يورو).

- بخلاف النسخة الحالية شارك منتخب كوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا 25 مرة، حيث ظهر لأول مرة في البطولة بالنسخة الخامسة في تونس 1965.

- توج منتخب "الأفيال البرتقالية" باللقب ثلاث مرات الأولى عام 1992 في السنغال بعد ماراثون لضربات الترجيح أمام غانا والثانية في غينيا الاستوائية 2015 على حساب بوركينافاسو بضربات الترجيح أيضاً، ثم حسم لقب النسخة رقم 34 على أرضه بتفوقه على نيجيريا (2 – 1).

- حل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني مرتين خلال نسختي 2006 و2012 بعد خسارته أمام نظيريه المصري والزامبي بركلات الترجيح أيضاً ، كما أنهى ثالثاً 4 مرات في بطولات 1965 و1968 و1986 و1994، وحل رابعاً في نسختي 1970 و2008.

- ودع المنتخب الكبير البطولة من ربع النهائي 4 مرات (1998، 2010، 2013 ، 2019) ومن ثمن النهائي مرة واحدة (2021) كما غادر من الدور الأول في تسع بطولات (1974، 1980، 1984، 1988، 1990، 1996، 2000، 2002، 2017).

- 3 تعادلات حققها منتخب كوت ديفوار في نسخة 1988 أمام الجزائر وزائير "الكونغو الديمقراطية" ومنتخب المغرب صاحب الضيافة لكنه أخفق في بلوغ نصف النهائي وودع من الدور الأول.

- 106 مباراة خاضها منتخب "الأفيال" خلال مشاركاته الـ 25 السابقة في (كان) بدأها أمام زائير (الكونغو الديمقراطية) في مشاركته الأولى في نسخة 1965 بتونس وختمها أمام منتخب نيجيريا في ظهوره رقم 25 على أرضه عام 2024.

- 48 فوزاً حققها منتخب كوت ديفوار في أمم أفريقيا ’ حيث كانت البداية (3 – 0) أمام الكونغو الديمقراطية في مستهل مشواره في نسخة 1965 وأخرها على نيجيريا (2 – 1) في المباراة النهائية لنسخة 2023.

- 28 حالة تعادل لمنتخب غرب أفريقيا القوي طوال تاريخه في أمم أفريقيا أولها (2 – 2) أمام أوغندا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نسخة 1974، وأخرها (1 – 1) أمام السنغال في ثمن نهائي نسخة 2023 التي حسمها لاحقاً بضربات الترجيح.

- 30 خسارة تكبدها المنتخب الإيفواري طوال مشاركاته الـ 25 السابقة في كأس الأمم الأفريقية، الأولى كانت أمام غانا (1 – 4) في الجولة الختامية للمجموعة الثانية في ظهوره الأول في تونس 1965، وأخرها (0 – 4) أمام غينيا الاستوائية في ختام مرحلة المجموعات في النسخة رقم 34 على أرضه.

- 152 هدفاً زار بها منتخب كوت ديفوار شباك منافسيه في (كان)، حيث سجل اوستاش مانجليه أولها في مرمى بول نجوي حارس زائير (الكونغو الديمقراطية) عند الدقيقة 25 في النسخة الخامسة في تونس 1965، وكان الأخير من نصيب المهاجم سباستيان هالر في شباك الحارس النيجيري ستانلي نوابالي عند الدقيقة 81 في نهائي نسخة 2023 وبه أمن اللقب الثالث لبلاده.

- 110 هدفاً استقبلتها شباك حراس كوت ديفوار في أمم أفريقيا، كان الأول بتوقيع النجم الغاني أوسي كوفي في مرمى الحارس جان كيتا بعد مرور 14 دقيقة من عمر مواجهة الطرفين في نسخة 1965 أمام الهدف رقم 110 فأحرزه النيجيري وليام تروست إيكونج برأسه في شباك الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة 38 في نهائي النسخة السابقة.

- تصدر نجوم كوت ديفوار قائمة هدافي أمم أفريقيا خمس مرات، عبر اوستاش مانجلي (1965)، لوران بوكو (1968، 1970)، عبد الله تراوري (1988)، ديديه دروجبا (2012).

- سجل الأسطورة لوران بوكو 8 أهداف في نسخة إثيوبيا 1968 وهو ثاني أفضل رقم لأحد الهدافين في بطولة واحدة بعد الكونغولي مولامبا نداي الذي سجل 9 أهداف في نسخة 1974.

- بوكو تمكن من تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة في شباك الحارس الإثيوبي جيبرسيلاسي بيركيت في نسخة 1970 بالسودان وهو رقم قياسي ظل صامداً حتى الآن.

- أحرز المهاجم الكبير عبد الله تراوري 9 أهداف في خمس نسخ متتالية في (كان)، استهلها بـ 3 من أجمالي 4 أهداف سجلها منتخب "الأفيال" في النسخة المصرية 1986، ثم عاد وسجل هدفين هما كل حصيلة منتخب بلاده في النسخة التالية بالمغرب 1988، وأضاف هدفين في مرمى منتخب مصر في نسخة 1990، وهدف في الجزائر في نسخة 1992، وأخيراً زار شباك منتخب غانا بهدف في نسخة 1994 وبهذا يكون قد سجل خلال خمس نسخ متتالية.

- سجل المهاجم جويل تيهي 10 أهداف في 4 نسخ متتالية من 1992 وحتى 1998 بواقع هدف أمام سيراليون في بطولة 1992 وأضاف 4 أهداف في نسخة 1994 وهدف أمام موزمبيق في نسخة 1996 وأخيراً زار شباك ناميبيا وأنجولا بثنائيتين في نسخة 1998.

- كرر النجم الشهير ديديه دروجبا ما حققه تيهي وأحرز في 4 نسخ متتالية (11 هدفاً)، بدأها بـ 3 أهداف في نسخة 2006 وأضاف 3 أهداف أخرى في بطولة 2008، ثم وقع هدف أمام غانا في 2010 وعاد للثلاثيات في نسخة 2012 واختتم رصيده بهدف أمام الجزائر في نسخة 2013.

- حقق عملاق الغرب الأفريقي اللقب الأول تحت قيادة المدرب الوطني يو مارتيال في ظهوره العاشر في السنغال 1992، ثم أضاف اللقب الثاني بعد 23 سنة في مشاركته رقم 21 تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار في غينيا الاستوائية 2015 ثم كان اللقب الثالث في ظل قيادة المدرسة المحلية ممثلة في إيميرس فاي في نسخة 2023.

- (16) كان أعلى رصيد من الأهداف يسجله منتخب كوت ديفوار في البطولة وتحقق في نسخة 2008 في غانا، أما أقل عدد فكان هدف يتيم في مالي 2002.

- (9) هو أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباك منتخب كوت ديفوار في بطولة واحدة وتحقق في نسختي السودان 1970 وغانا 2008 ’ أما في نسختي 1992 و2012 فقد صمدت شباكه ولم تهتز على الإطلاق.

- (5) هو أكبر عدد من الانتصارات يحققه منتخب "الأفيال البرتقالية" في نسخة واحدة وتحقق في مشاركته التاسعة عشرة في غينيا الاستوائية والجابون 2012.

- (0) كان عدد خسائر منتخب كوت ديفوار في ست مشاركات من إجمالي 24 (1988 و1992 و1998 و2012 و2015 و2021).

- أكبر فوز لمنتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية كان (6 – 1) على إثيوبيا في ظهوره الثالث في نسخة 1970 بالسودان وبفارق خمس أهداف أيضاً (5 – 0) تفوق على غينيا في ربع نهائي نسخة 2008.

- أكبر خسارة للمنتخب الإيفواري كانت (0–4) أمام غينيا الاستوائية في مرحلة المجموعات في نسخة 2023 على أرضه وقبلها (1-4) أمام غانا في الدور الأول لنسخة 1965 في تونس ومنتخب مصر في نصف نهائي بطولة 2008 في غانا، كما خسر بفارق 3 أهداف أيضاً (0–3) أمام الجزائر والكاميرون في مرحلة المجموعات في نسختي 1990 و2000.

- أدار الحكام العرب 6 مباريات من إجمالي 7 خاضها منتخب كوت ديفوار في طريقه تتويجه باللقب للمرة الثالثة في نسخة 2023 حيث أدار المصري أمين عمر لقاء الافتتاح أمام غينيا بيساو ثم ظهر الجزائري مصطفى غربال والسوداني محمود إسماعيل في لقائي نيجيريا وغينيا الاستوائية بمرحلة المجموعات، بعدها أدار المصري الأخر محمد عادل لقاء مالي في ربع النهائي ثم الليبي معتز الشلماني مواجهة الكونغز الديمقراطية في نصف النهائي وأخيراً الموريتاني دحان بيدا لقاء نيجيريا في المباراة النهائية وكان الاستثناء الوحيد هو تعيين الجابوني بيير أوتشو للقاء "الأفيال البرتقالية" مع السنغال في ثمن النهائي.

- لوران بوكو الهداف الأول لمنتخب كوت ديفوار في (كان) برصيد 14 هدفاً ’ يليه الأسطورة ديديه دروجبا برصيد 11 هدفاً ثم جويل تيهي وعبد الله تراوري برصيد 10 و9 أهداف على الترتيب.