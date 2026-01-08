نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في مباراة تُعد واحدة من أقوى مواجهات البطولة، بعدما نجح المنتخبان في عبور دور الـ16 على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب، ليضربا موعدًا مع صدام كروي يحمل طابع النهائي المبكر.



ويخوض الفراعنة اللقاء وسط حالة من التفاؤل بعد العروض القوية التي قدمها الفريق منذ انطلاق البطولة، في ظل طموحات كبيرة بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري الغائب منذ سنوات، خاصة مع امتلاك المنتخب عناصر خبرة وقوة هجومية قادرة على حسم المواجهات الكبرى.



الفراعنة يعبرون بنين بثلاثية ويؤكدون الجاهزية

وجاء تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي عقب أداء قوي أمام منتخب بنين، حيث تمكن رفاق حسام حسن من حسم اللقاء بنتيجة 3-1، في مباراة كشفت عن جاهزية فنية وبدنية عالية، وسط إشادة واسعة بالروح القتالية والفاعلية الهجومية التي ظهرت على اللاعبين، ما عزز ثقة الجماهير في قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة القارية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلن التلفزيون الجزائري نقل عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، من بينها مباريات منتخبات عربية ومواجهات أفريقية قوية، وذلك عبر القناة الأرضية الأولى، في إطار إتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة الحدث القاري دون تشفير.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا ما يلي:

قناة TNT المغربية

قناة Arryadia HD الأرضية المغربية

قناة ORTM المالية

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

قناة TVGE غينيا الاستوائية

قناة Canal 2 International الكاميرونية

قناة Max Sport 1 البلغارية

قناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

القنوات المشفرة ومنصات البث الرقمي

وتنقل شبكة beIN Sports مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر باقة beIN Max، إلى جانب إتاحة البث المباشر عبر منصتي TOD TV وbeIN Connect، ما يمنح الجماهير خيارات متعددة لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

يخوض منتخب مصر مواجهة كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

طريق منتخب مصر إلى ربع النهائي

وتأهل منتخب الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، وتعادل سلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يواصل مشواره بنجاح في دور الـ16 بتخطي منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

كوت ديفوار تحسم ديربي الجوار بقوة

في المقابل، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد فوز مستحق على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، في مباراة أظهر خلالها منتخب الأفيال توازنًا كبيرًا وقوة هجومية لافتة، ما يجعل مواجهته أمام منتخب مصر واحدة من أقوى وأصعب اختبارات البطولة.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة منتخب الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

منتخب مصر.. تاريخ ذهبي وأرقام لا تُنسى

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ5 ألقاب، ثم غانا ثالثًا بـ4 ألقاب. كما يُعتبر منتخب مصر الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، يليه منتخب كوت ديفوار بـ25 مشاركة، ثم غانا بـ24 مشاركة، والتي تغيب عن نسخة المغرب الحالية.

ولم تتوقف الأرقام القياسية للفراعنة عند هذا الحد، إذ تحمل الذاكرة مباراة تاريخية أمام منتخب نيجيريا شهدت تسجيل 9 أهداف كاملة، وانتهت بفوز مصر بنتيجة 6-3 عام 1963، لتبقى واحدة من أكثر المباريات تهديفًا في تاريخ البطولة القارية.