إسلام فؤاد: مباراة مصر وكوت ديفوار صعبة ونتائج المنتخبين متقاربة

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن مواجهة منتخب مصر أمام كوت ديفوار تمثل اختبارًا قويًا للفراعنة، مشددًا على أن المنتخب الإيفواري يُعد من أقوى منتخبات البطولة، لكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلًا على المنتخب المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن منتخب كوت ديفوار ظهر بشكل قوي منذ بداية البطولة، موضحًا أن الفريق نجح في حسم مبارياته بأقل مجهود ممكن، وهو ما يعكس امتلاكه عناصر مميزة وقدرات فنية عالية، الأمر الذي سيجعل المواجهة المقبلة صعبة على منتخب مصر.

وأوضح أن القراءة الفنية للمواجهة تشير إلى توازن كبير بين المنتخبين، رغم ترجيحات البعض لكفة المنتخب الإيفواري على الورق، مؤكدًا أن نتائج المنتخبين في البطولة متقاربة، حيث حقق كل منهما ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا دون تلقي أي هزيمة.

وأشار إلى أن منتخب كوت ديفوار يعتمد بشكل واضح على البناء من الخلف والتقدم بالكرة، وهو ما يفتح مساحات يمكن لمنتخب مصر استغلالها، لافتًا إلى أن خط دفاع المنتخب الإيفواري يُعد أضعف خطوطه مقارنة بخط الهجوم الذي يقوده الجناح أمادو ديالو.

وأضاف أن المدير الفني حسام حسن لن يجري تغييرات جذرية على التشكيل، موضحًا أن التعديلات المتوقعة تقتصر على مشاركة أحمد فتوح بدلًا من محمد حمدي المصاب، مع احتمالية دخول إمام عاشور بدلًا من إبراهيم عادل، ودفع مصطفى محمد أو أسامة فيصل في مركز رأس الحربة.