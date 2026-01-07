منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته القوية لمواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يبدأ اليوم "الأربعاء" برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحضيرًا للمباراة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وعقد المدير الفني حسام حسن جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على تحفيزهم معنويًا، مؤكدًا أن طموحات الجماهير المصرية لا تقل عن بلوغ المربع الذهبي والمنافسة الجادة على التتويج بالبطولة.

كما شدد «العميد» على أهمية التركيز وتجنب أخطاء المباريات الماضية، مشيرًا إلى أن مواجهات الأدوار الإقصائية لا تحتمل التعويض، وتتطلب روحًا قتالية عالية تليق بتاريخ المنتخب الوطني.

كان الفراعنة قد ضمنوا التأهل بعد فوزهم على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح مروان عطية التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 69، قبل أن يدرك منتخب بنين التعادل عبر جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

ونجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة خلال الشوط الإضافي الأول عند الدقيقة 97، قبل أن يؤكد محمد صلاح الفوز بإحراز الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.