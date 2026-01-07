قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنذار شديد .. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على قائمة أهدافها
حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على فرض أسلوبه أمام كوت ديفوار.. وأتوقع التأهل
مصيري بيد الله ولن نستسلم .. رد رئيسة فنزويلا بالإنابة على تهديدات ترامب
من فعل ذنوبا كثيرة في رجب.. فعليه بهذا الدعاء
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
بعد إشادته بمسلسل «الست موناليزا».. محمد بشير: محمد سامي عبقري والأكثر نجاحًا بالوطن العربي
أحمد موسى: الدنيا ملتهبة وفوضى وحروب ودول بتتقسم ومبدأ مصر «رفض التقسيم»
ناقد رياضي: منتخب الجزائر المرشح الأقوى لبلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا .. فيديو
بعد التهام جزء من يد طفل ببورسعيد.. الأهالي يُحذّرون: الكلاب الضالة خرجت عن السيطرة وبقت تهدّد حياتنا
أمير صلاح الدين يكشف كواليس دوره الكوميدي كراعي غنم في فيلم «جوازة ولا جنازة»
واشنطن بوست: «غارة مادورو» أسفرت عن مقتل نحو 75 شخصًا في فنزويلا
إعلامي ينتقد «علي محمد علي» بسبب تعليقه على مباراة مصر وبنين: «شوف المُعلقين التوانسة والجزائريين»
رياضة

حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على فرض أسلوبه أمام كوت ديفوار.. وأتوقع التأهل

محمد سمير

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يمتلك القدرة على فرض إيقاعه أمام منتخب كوت ديفوار، معربًا عن تفاؤله بقدرة الفراعنة على تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة «cbc»، إن أفضل مباراة قدمها منتخب مصر في البطولة حتى الآن كانت أمام منتخب زيمبابوي، مشيرًا إلى أن أداء الفراعنة أمام بنين كان أفضل أيضًا، ونجح المنتخب خلاله في تسجيل هدف التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف أن منتخب مصر يحتاج إلى لاعب بجوار مروان عطية يمتلك قدرات دفاعية قوية، خاصة في مواجهة كوت ديفوار، مؤكدًا أن إبراهيم عادل لم يقم بالأدوار الدفاعية المطلوبة بالشكل الكافي في المباريات السابقة.

وشدد نجم الكرة المصرية السابق على أهمية زيادة تركيز اللاعبين خلال مواجهة كوت ديفوار، لافتًا إلى أن غياب كل من تريزيجيه ومحمد حمدي بسبب الإصابة سيؤثر على الفريق، وهو ما يتطلب مزيدًا من الانضباط التكتيكي داخل الملعب.

وأوضح مصطفى أن الحل الأنسب يتمثل في زيادة الكثافة الدفاعية بوسط الملعب، من خلال اللعب بثنائي ارتكاز مكون من مروان عطية وبجواره محمد شحاتة، مع وجود حمدي فتحي خلفهما لتأمين الخط الخلفي بشكل أكبر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخبات الأفريقية عادة ما تشعر بالقلق عند مواجهة منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفراعنة هم من يفرضون نسق اللعب داخل الملعب، معربًا عن تفاؤله بتحقيق الفوز على كوت ديفوار ومواصلة المشوار في البطولة.

حسن مصطفى منتخب مصر منتخب كوت ديفوار نصف النهائي كأس الأمم الأفريقية

