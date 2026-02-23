محافظ الجيزة يجري جولة ميدانية مفاجئة منتصف الليل في ناهيا

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة منذ قليل جولة ميدانية مفاجئة بمنطقة ناهيا بمدينة كرداسة للوقوف على حالة النظافة العامة ومتابعة جهود رفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بالشوارع وذلك في منتصف الليل .

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة مؤكدًا حرص المحافظة على التواجد الميداني المستمر والاستجابة الفورية لأي بلاغات أو ملاحظات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الانضباط للشارع .

وشدد المحافظ على سرعة رفع بؤر تجمع المخلفات التي تم رصدها خلال الجولة موجهًا الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل الفوري معها ومنع تكرارها مع المتابعة الدورية لضمان استدامة مستوى النظافة بالمناطق السكنية مشددًا على أن مستوى النظافة يعكس كفاءة الأداء التنفيذي وأن أي تقصير سيتم التعامل معه بكل حزم.

كما وجه المحافظ بتكثيف فرق العمل ورفع كفاءة الأداء قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.