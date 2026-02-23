قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يجري جولة ميدانية مفاجئة منتصف الليل في ناهيا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة منذ قليل جولة ميدانية مفاجئة بمنطقة ناهيا بمدينة كرداسة للوقوف على حالة النظافة العامة ومتابعة جهود رفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بالشوارع وذلك في منتصف الليل . 

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة مؤكدًا حرص المحافظة على التواجد الميداني المستمر والاستجابة الفورية لأي بلاغات أو ملاحظات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الانضباط للشارع . 

وشدد المحافظ على سرعة رفع بؤر تجمع المخلفات التي تم رصدها خلال الجولة موجهًا الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل الفوري معها ومنع تكرارها مع المتابعة الدورية لضمان استدامة مستوى النظافة بالمناطق السكنية مشددًا على أن مستوى النظافة يعكس كفاءة الأداء التنفيذي وأن أي تقصير سيتم التعامل معه بكل حزم.

كما وجه المحافظ بتكثيف فرق العمل ورفع كفاءة الأداء قبل وبعد الإفطار خلال شهر رمضان لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

الزمالك

مصير جون إدوارد وشركة الكرة .. بشرى سارة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

المنتج جمال العدل

جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. وإمام عاشور أكتر لاعب بحبه

جمال العدل

جمال العدل: دعمت الزمالك بـ 150 ألف دولار.. وممدوح عباس دفع فوق الـ 300 مليون جنيه

المنتج جمال العدل

هل تسيطر يسرا على العدل جروب؟.. المنتج جمال العدل يكشف التفاصيل

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد