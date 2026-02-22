قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة في أولى لقاءاته لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، موقف الأعمال الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ووجه بدفع عجلة العمل بالمشروعات المدرجة بالخطة.

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة منذ بدء الأعمال وحتى الانتهاء منها مع الالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطّلع محافظ الجيزة على النسب الفعلية الحالية لتنفيذ الخطة الاستثمارية والتي تشمل مشروعات الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية والأمن، والإطفاء، والمرور بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق ومديرية الإسكان.

شدد المحافظ علي متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وإعداد تقارير فنية أسبوعية إلى جانب المرور الميداني الدوري مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير.

وأشار إلى أن حي المنيرة الغربية، ومدينة الحوامدية ومديرية الإسكان أنهت تنفيذ مشروعات الخطة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة التنفيذ بحي الطالبية 97%، وبحي الهرم 95%.

ووجه المحافظ الأحياء والمراكز المتبقية بسرعة رفع معدلات التنفيذ مؤكدًا ضرورة الوصول إلى نسب تتجاوز 85% خلال الأسبوع المقبل، مع المتابعة اليومية لنسب الإنجاز وعدم تأثر العمل خلال شهر رمضان. 

كما شدد الأنصاري على مسؤول الإنارة بسرعة الانتهاء من نسب توريد أعمدة الإنارة وتركيبها وفق الخطة المعتمدة. 

وخلال اللقاء ناقش المحافظ ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة المعاينات للأراضي وتسريع إجراءات التقنين وفقًا للقانون حفاظًا على حق الدولة.

جاء اللقاء بحضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وسكرتيري الأحياء والمراكز والمدن.

