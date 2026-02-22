نائب محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالعياط

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قرى منشأة فاضل وبرنشت وطهما بمركز العياط، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات مشددا برفع تجمعات القمامة والأشغالات أول بأول للحفاظ علي المظهر الحضاري بالمدينة، وذلك في اطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

كما تابع الشهابي، ميدانيا نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقري منشأة فاضل وبرنشت وطهما، ووجه نائب المحافظ بمتابعة الأعمال المنفذة بشكل دوري لتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال مشروعات الصرف الصحي للدفع بوتيرة الأعمال للانتهاء من المشروعات في الموعد المحدد.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، مشروع انشاء مبنى مجلس مدينة العياط الجديد والذي يقام على مساحة 1100 م² ، وذلك في أطار تحديث المنظومة الإدارية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على مسؤولي مديرية الاسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبني للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد لخدمة أهالي العياط.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمود شنب رئيس مركز العياط، ومحمد عبد العظيم وصابر معوض، ممثلي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي واحمد فرغلي، رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، ومسؤلي مديرية الاسكان وشركة المصرية للاتصالات والشركات المنفذة للاعمال.