لمتابعة الجاهزية..محافظ الجيزة يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة تفقدية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات العامة والخاصة.

وحرص المحافظ على التأكد من تمركز فرق العمل وانتشارها ميدانيًا، ومتابعة منظومة الربط المباشر بين مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بما يضمن تدفق المعلومات لحظيًا وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

كما اطّلع المحافظ على منظومة الفيديو كونفرانس وشبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بالميادين الحيوية و الحالة العامة للشوارع عبر شاشات العرض .



كما اطمأن على سير تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي تُنفذ خلال الفترة من 7 حتى 27 فبراير الجاري.



وشدد المحافظ على استمرار الجهود في التصدي لكافة أشكال التعدي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون.



وجاءت أبرز المتابعات التي رصدها المحافظ من داخل مركز السيطرة، تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشارع القومية بحي إمبابة، وأعمال كنس وتجريد ورفع الأتربة بعدد من الطرق بمركز كرداسة، وإزالة مبانٍ مُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بمركز البدرشين، إلى جانب تنفيذ حملة نظافة ورفع المخلفات من الجزيرة الوسطى بشارع الملك فيصل وعدداً من الشوارع بحي بولاق الدكرور .



كما وجّه المحافظ برفع البلدورات ووسائل حجز أماكن انتظار السيارات المخالفة التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع مؤكدًا استمرار المتابعة اللحظية لكافة الأعمال من خلال مركز السيطرة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.



رافق المحافظ محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.