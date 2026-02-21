قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يشارك في تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة في فعاليات مبادرة «اتحاد بشبابها» لتعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية تمهيدًا لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا بعدد 10 محافظات حيث انطلقت أعمال التعبئة من داخل مركز التنمية الشبابية بالصفا التابع لإدارة شباب العمرانية بمشاركة واسعة من شباب كيان «اتحاد بشبابها»، الذين جسّدوا روح العمل الجماعي والتطوعي في صورة مشرّفة تعكس وعي الشباب المصري ودوره الوطني الفاعل.


وتأتي المبادرة تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ومحمد محمود رئيس اتحاد «بشبابها».
وأكد محافظ الجيزة أن هذه الجهود تمثل نموذجًا حقيقيًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والكيانات الشبابية مشيدًا بحماس الشباب وتنظيمهم المتميز والذي يعكس قوة وتأثير الكيانات الشبابية في خدمة المجتمع لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر جميع الجهود.
وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات المجتمعية الجادة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك يُعد فرصة لتعزيز قيم التكافل والتراحم وترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الشباب بما يسهم في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع ويعكس روح المسؤولية الوطنية.
وتأتي المبادرة في إطار تعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقًا من الدور المحوري لمراكز الشباب في دعم المبادرات الوطنية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

حضر الفعاليات محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ و حامد سلامه رئيس حي الطالبية والدكتورة شيماء ربيع، ومحمد معروف، مدير إدارة شباب العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية.

