سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 21-2-2026

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026، علي مستوي السوق الرسمية.

العملات الأجنبية و العربية

وأظهرت أسعار العملات الأجنبية و العربية استقرارا أمام الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي منذ مساء الخميس الماضي وحتي اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.01 جنيه للشراء و 56.18 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.08 جنيه للشراء و 64.27 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.72 جنيه للشراء و 34.83 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.49 جنيه للشراء و 7.51 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.97 جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.25 جنيه للشراء و 5.26 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 61.4 جنيه للشراء و 61.59 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.71 جنيه للشراء و 30.8 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 33.51 جنيه للشراء و 33.61 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.89 جنيه للبيع.

العملات العربية

وأظهر سعر العملات العربية استقرارا أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري حيث:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.66 جنيه للشراء و 12.7 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155.54 جنيه للشراء ز 156.04 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.01 جنيه للشراء و 126.41 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.42 جنيه للشراء و 123.79 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.92 جنيه للشراء و 67.31 جنيه للبيع.