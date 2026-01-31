سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 31-1-2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل السوق الرسمية.

استقرار العملات الأجنبية

وأظهرت العملات الأجنبية ثباتًا في مواجهة الجنيه في آخر تداولات سجلها الجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 46.84 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.08 جنيه للشراء و 56.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.54 جنيه للشراء و 64.74 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.52 جنيه لللشراء و 34.64 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.5 جنيه للشراء و 7.53 جنيه للبيع .

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.86 جنيه للشراء و 4.86 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.3 جنيه للشراء و 5.31 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 61 جنيه للشراء و 61.2 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ياباني أمام الجنيه نحو 30.7 جنيه للشراء و 30.8 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 32.78 جنيه للشراء و 32.89 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.74 جنيه للشراء و 6.76 جنيه للبيع.