بتشتم من عيالي.. مي كساب تكشف ردود الفعل على مسلسل "نون النسوة"

شاركت الفنانة مي كساب، ردود الفعل على مسلسلها “نون النسوة” الذي يعرض في دراما شهر رمضان.

ونشرت مى كساب فيديو عبر الاستوري بحسابها على انستجرام، وكتبت: “أنا طول الوقت بتشتم من عيالى وأصحابى وأهلى وقرايبى، بصراحة دايرة علاقاتى دى لازم أغيرها”.

وأضافت: "عايزة ناس تانية معندهاش مبادئ تعذر شريفة في ضعفها وحوجتها، عشان بصراحة أنا بحبها".

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.