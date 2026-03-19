إفراج الحلقة 29.. عمرو سعد ينقذ نجله وتارا عماد

عرضت الحلقة 29 وقبل الأخيرة من مسلسل إفراج على منصة شاهد، وذلك قبل عرضها تليفزيونيًا بـ24 ساعة.

وشهدت الحلقة عددًا من الأحداث، من بينها قيام عباس بإنقاذ كراميلا ونجله علي من غدر شداد، حيث تمكن من إنقاذهما بعد أن تعرضا للخطف من قبل عصابة شداد.

مسلسل إفراج يستعرض قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتُظهر البروموهات حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد في البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد.

العمل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.