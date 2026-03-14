بجيب حق المداح.. مي كساب تثير الجدل عن مسلسلها "نون النسوة"

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة مازحة مع جمهورها عن كواليس شخصيتها في مسلسل “نون النسوة” مع الفنانة هبة مجدي.

ونشرت مى كساب عبر حسابها الرسمى على فيسبوك: “طب على فكرة بقى أنا بأجيب حق صابر المداح ورزقى على الله”.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.