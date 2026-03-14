كريم عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم "مطلوب عائليا"

احتفل الفنان كريم عبد العزيز بانطلاق تصوير فيلمه الجديد بعنوان “مطلوب عائليا” والذى يشهد التعاون الثاني بينه وياسمين صبري بعد فيلم “المشروع x”.

فيلم “مطلوب عائليا” من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

أعمال كريم عبد العزيز

بعد تخرج كريم عبد العزيز قرر المضي قدما في طريق والده المخرج محمد عبد العزيز، وعمل بالفعل كمساعد مخرج في عدة أعمال فنية، ولكن المخرج شريف عرفة كان له رأيا آخر، فرشحه للمشاركة ببطولة فيلم "الصورة تضحك حلوة" مع النجمة الشابة وقتها منى زكي، بمواجهة الكبار أحمد زكي وسناء جميل وليلى علوي وعزت أبو عوف.

اعتمد كريم عبد العزيز خطا خاصا في مسيرته الفنية يجمع ما بين الكوميديا الاجتماعية واستعراض معاناة البسطاء، وحقق نجاحا كبيرا ببطولة أفلام "حرامية في تايلاند"، و"الباشا تلميذ"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"في محطة مصر"، و"خارج على القانون"، و"أولاد العم"، "فاصل ونعود"، ليغيب فترة عن السينما بسبب ضعف السيناريو الذى كان يعرض عليه حتى عاد مرة أخرى من خلال فيلم "الفيل الأزرق" الذى حقق نجاحا كبيرا ثم فيلم "نادى الرجال السرى" ليضع قدمه في تحقيق أعلى الإيرادات من خلال فيلمى “كيرة والجن” و "الفيل الأزرق" اللذان حققا أعلى إيرادات السينما المصرية.