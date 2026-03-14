محمد فارس يثير الجدل: مين أحسن جمهور في مصر؟
بسمة داوود تقف بجانب محمد فراج في مسلسل أب ولكن
وسط الحرب مع إيران .. بوتين المستفيد الأكبر وواشنطن تخفف قيود النفط الروسي
داخل العراق وخارجه.. تنفيذ 8 عمليات نوعية استهدفت القواعد الأمريكية
محمد رمضان يعلن عودته للدراما الرمضانية في 2027
السفير عاطف سالم: حكومة نتنياهو تسعى لتوسيع إسرائيل من النهر للبحر
طوارئ بمستشفيات سوهاج.. تحذيرات لمرضى الصدر من تقلبات الطقس
الحلقة 24.. حب تارا عماد وعمرو سعد يواجه اعتراض الأهل في إفراج
هل زكاة الفطر بعد صلاة العيد تعد صدقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع
أسعار ومواصفات شيري تيجو 9 موديل 2026 في السوق السعودي
علامة تظهر على اللسان تكشف نقص الحديد.. و7 أغذية مطلوبة للجسم فورا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بسمة داوود تقف بجانب محمد فراج في مسلسل أب ولكن

أوركيد سامي

تقابل نادية ( بسمة داوود ) أدهم ( محمد فراج ) في المستشفى عندما كان يقابل نور ابنته بمساعدة جدها، وتحاول أن تواسيه وتساعده أن يقابل ابنته أكثر وتؤكد له أنها بجانبه.

أحداث مسلسل أب ولكن، شهدت الحلقة 9 رفض أمينة شقيقة أدهم "محمد فراج" طلب محمود شقيق هاجر أحمد "نبيلة" بالعودة لها من جديد وإعادة علاقتهما العاطفية لتصدمه بأنها تعيش حالة حب جديدة مع شخص ما.

يعرض مسلسل أب ، بطولة النجم محمد فراج ضمن مسلسلات رمضان 2026، حصرياً على قناة DMC و DMC دراما، ومنصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل أب ولكن


وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى مشحون بالمشاعر، يكشف عن صراعات داخل الأسرة الواحدة، وكيف يمكن للقرارات الصعبة أن تغير مصير الأفراد، ليجد بطل العمل نفسه فى مواجهة أسئلة مصيرية تتعلق بالأبوة والمسئولية والاختيارات الحاسمة.

ويُعد أب ولكن من الأعمال المنتظرة، خاصة مع اعتماد صناعه على معالجة درامية مختلفة، تسلط الضوء على الجانب الإنسانى العميق للشخصيات، بينما يواصل محمد فراج تقديم أدوار تحمل أبعادًا نفسية مركبة، تؤكد اختياراته الفنية الجريئة خلال الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أب ولكن


مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد، وسلوى عثمان، بسمة داود، اسلام جمال، سامي مغاوري، فاتن سعيد، ابراهيم السمان، محمد أبو داوود، حجاج عبد العظيم، عفاف راشد، محمد ناصر، أحمد كشك، هايدي عبد الخالق، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.ومن إنتاج شركة سينرجي

أحدث أعمال بسمة داوود هو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يتكون من حلقات منفصلة متصلة، حيث تتكون كل قصة من ٥ حلقات، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم. ومن ضمن حكاياته حكاية Just You، بطولة بسمة داوود، تارا عماد، وفاء صادق، وعمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.

