أحمد داود يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل بابا وماما جيران

أوركيد سامي

احتفل النجم أحمد داود بانتهاء تصوير مسلسل بابا وماما جيران مع أبطال وفريق العمل .

تصاعدت الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل بابا وماما جيران، بطولة الفنان أحمد داود والفنانة ميرنا جميل، الذي يُعرض ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2026 خلال النصف الثاني من الشهر.

وشهدت الحلقة مواجهة حادة بين هشام، الذي يجسد شخصيته أحمد داود، وطليقته نورا التي تلعب دورها ميرنا جميل، بعدما اكتشف أنها على معرفة بشخص آخر، مع احتمال ارتباطها به والزواج منه، ما أشعل الخلاف بينهما وخلق حالة من التوتر في الأحداث.

وتدور أحداث مسلسل بابا وماما جيران في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، يرصد العديد من المواقف اليومية التي قد تمر بها الأسرة المصرية، من خلال علاقات الجيران والتفاصيل الإنسانية التي تجمعهم.

مسلسل بابا وماما جيران يشارك في بطولته كل من شيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

وكان أحمد داود قد شوق الجمهور للعمل قبل عرضه، مؤكدًا حرصه على تقديم تجربة مختلفة في رمضان 2026، موضحًا أنه أراد تقديم مسلسل خفيف يناسب جميع أفراد الأسرة ويمنح المشاهدين لحظات من الابتسام دون تعقيد، لافتًا إلى أن شخصيته في العمل لا تشبهه في الواقع إلا في كونه أبًا لولد وبنت، بينما تتناول الأحداث مواقف عائلية يومية في إطار بسيط وقريب من الجمهور.


وانتهى أحمد داود مؤخرًا من تصوير فيلمي الكراش وإذما، في انتظار طرحهما خلال عام ٢٠٢٦. فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.
أما فيلم إذما، فهو من بطولة أحمد داود أمام سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.


وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.
 

