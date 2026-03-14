مسلسل بيبو.. كزبرة يبدأ مشروع ريش الدجاج وشقيقه يحاول الإيقاع به

بعد خروج والدته من السجن وفشل مشروع الحواوشي الذي بدأه في الحلقات الأولى من مسلسل بيبو، يبدأ بيبو (أحمد بحر الشهير بـ كزبرة) مشروعه الخاص بريش الدجاج، حيث يقوم بتحويل الريش إلى منتجات مختلفة، وبيعها إلى المحلات. كزبرة

في الوقت نفسه، وبينما يحاول العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) لم الشمل بينه وبين ابنه بيبو، يُثار غضب زوجة أبو دياب (هالة صدقي) وابنها خليفة (وليد فواز) الذي يقوم بتدبير مكيدة تستهدف الإيقاع ببيبو، ويكسر قلب أبو دياب عليه، وهذا من خلال مصادقة بيبو ثم جعله يشرب الكحوليات ويصادق فتيات الليل.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط

ويُعرض مسلسل بيبو حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.