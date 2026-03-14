ريم سامي لـ صدى البلد: شخصية همت بمسلسل علي كلاي شريرة بسبب ضعفها |فيديو

أعربت ريم سامي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي حصدها مسلسل علي كلاي منذ عرضه، مؤكدة أن أجواء العمل كانت مليئة بالتعاون والمرح بين جميع أفراد فريق المسلسل.



وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أوضحت ريم سامي أن كواليس التصوير اتسمت بروح خفيفة وممتعة.



أكدت ريم سامي على حرصها الدائم على تحقيق توازن بين حياتها الأسرية وعملها، خاصة مع مسؤوليات تربية ابنها، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا التوازن يأتي في مقدمة أولوياتها.



وعن دورها في المسلسل، كشفت ريم سامي أنها تقدم شخصية "همت"، ووصفتها بأنها "شريرة بالصدفة"، لافتة إلى أن الشخصية في حقيقتها طيبة القلب، لكنها تقع تحت تأثير زوجها المخادع، الأمر الذي يدفعها إلى القيام بتصرفات قاسية لا تعكس طبيعتها الحقيقية.



وأضافت أن "همت" تعاني من ضعف في اتخاذ القرارات، إذ تميل إلى الانصياع لزوجها دون اعتراض رغم الأخطاء التي يرتكبها بحقها، ومن بينها إجبارها على العمل كراقصة، وهو ما يعكس حجم السيطرة التي يمارسها عليها.



وأشارت ريم سامي إلى أن الخلفية النفسية للشخصية كان لها دور كبير في تشكيل سلوكها، إذ نشأت في بيئة أسرية غير مستقرة افتقدت خلالها الحنان والاهتمام، ما ترك أثرًا واضحًا على تكوينها النفسي.





