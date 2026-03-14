نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حماس جمهوره في إحدى السهرات الرمضانية

أحيا الفنان محمد رمضان، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 13 مارس، ضمن إحدى السهرات الرمضانية، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.

وشهد الحفل، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، منهم: (حسن شحاتة، عصام الحضري، رانيا يوسف وزوجها، هنادي مهنا، بدرية طلبة، سوسن بدر، وآخرون).

وبدأ محمد رمضان، الحفل بأغنية رمادونا، ثم قدم باقة من أغانيه التي أشعلت حماس جمهوره، منها: (نمبر وان، أنا انت، محمد، انساي، صح صح، إيه يا قلبي، كم بيبي كم) وغيرها من الأغاني.

عودة محمد رمضان للدراما التلفزيونية

وقد أعلن الفنان محمد رمضان عودته إلى المنافسة في موسم الدراما الرمضانية، مؤكدًا استعداده لتقديم مسلسل جديد في رمضان 2027، وذلك خلال حفله الغنائي الذي أحياه في أهرامات الجيزة.

وقال محمد رمضان خلال الحفل إنه سيعود إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد في موسم رمضان 2027، وهو الإعلان الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر، خاصة بعد فترة من غيابه عن المشاركة في الدراما الرمضانية.

ويعد محمد رمضان من أبرز النجوم الذين حققوا نجاحات كبيرة في مواسم رمضان الماضية، حيث قدم عددًا من الأعمال التي تصدرت نسب المشاهدة وحققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

فيلم «أسد»

وفي سياق آخر، كان محمد رمضان قد كشف في وقت سابق عن موعد طرح فيلمه الجديد «أسد»، المقرر عرضه خلال صيف 2026، حيث كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «إن شاء الله صيف 2026»، ما أثار حالة من الترقب بين جمهوره انتظارًا للعمل الجديد.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

وكان آخر ظهور درامي لمحمد رمضان من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، ومي كساب، والعمل من تأليف محمد سامي بمشاركة مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.