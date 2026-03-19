طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه.. عمرو أديب يُشيد بموهبة كريم محمود عبدالعزيز

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء الفنان كريم محمود عبد العزيز في مسلسله “المتر سمير” الذي يعرض ضمن دراما شهر رمضان.

وكتب عمرو أديب عبر إكس: "‏تحية لأداء كريم عبد العزيز فى الحلقة الأخيرة من المتر سمير نجح فى طرح مشكلة الأحوال الشخصية فى دفاعه عن ابنته أمام المحكمة الموقرة ممثل جيد بالفعل ويستحق الإشادة والاحترام ولن أقول إنه امتداد لوالده ولكن هو طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه".

مسلسل المتر سمير

يُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبدالعزيز، ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.