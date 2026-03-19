شيماء سيف تدعو للوطن العربي بالسلام في ظل الحروب

شاركت الفنانة شيماء سيف الدعاء لبلاد الوطن العربي، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

وكتبت شيماء سيف عبر ستوري “إنستجرام”: “ادعو الله يحمي العراق وفلسطين والأردن والسودان وكل المغرب العربي وكل بلادنا العربية، ويا رب ييجي علينا العيد وإحنا في أحسن حال وكل اللي إحنا فيه من حروب يكون خلص”.

وأثارت الفنانة شيماء سيف حالة من الجدل الواسع فور إعلان عودتها مجددا إلى زوجها كارتر بعد انفصال دام 6 أشهر تقريبا، ما خلق حالة جدل عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد الإعلان تدخل المخرج محمد سامي فى الصلح بين الزوجين، ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة.

عودة شيماء سيف لزوجها

أعلن المنتج محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب كارتر: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا الشيطان وهدى لنا أنفسنا وجمع بينا تاني على خير وعلى سنة الرسول الكريم، ادعولنا يجعلنا لبعض سند وعكاز وخير لبعض ويصرف عنا السوء ويباركلنا في بيتنا وحياتنا وما يدخلش بينا شيطان تاني أبدا، مراتي بنت أصول وأحسن ست في الدنيا وتستاهل كل خير».