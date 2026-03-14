مي عمر سبب في عودة الثنائي شيماء سيف وكارتر.. تفاصيل

أعلن المنتج محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وعلقت الفنانة مي عمر على منشور المنتج محمد كارتر، وكتبت: “ربنا يبعد عنكم الشر إنتوا الاتنين أحسن من بعض”، ليرد عليها كارتر: “شكرا أوي يا بنت الأصول.. ربنا يحفظك إنتي وسامي ويجعلكم دايما في الخير”.

وردت شيماء سيف: “حبيبتي وأختي ربنا يخليكي ليا.. وهتفضل أحلى ذكرى ليا جوازي في بيتك”.

انفصال وعودة شيماء سيف وكارتر مجددا

عادت الفنانة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد انفصال دام شهرا تقريبا منذ إعلان طلاقهما فى يوم 5 فبراير الماضي.

ونشر المنتج محمد كارتر، طليق الفنانة شيماء سيف، عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام، صورة أعلن فيها عودته لطليقته.

وقال محمد كارتر بعد عودته للفنانة شيماء سيف: “اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، حبيبي رجعت لحضني”.