قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوحة أم جدة؟.. 48 ساعة تحسم مصير مباراة مصر والسعودية
الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد
مؤسسة أبو العينين تستضيف ذوي القدرات المتميزة في حفل إفطار سنوي بهيج وتوزع هدايا وجوائز
في ضوء توقعات الأرصاد بسقوط أمطار.. الإسكان ترفع درجات الاستعداد القصوى
أكثر دقة وتدميرا.. إيران تستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ البالستية
تحركات مكثفة لفتح أسواق الخليج أمام الحاصلات الزراعية المصرية
استبعاد عامل من مدرسة لاعتدائه على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين بالدقي
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-3-2026
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك
بعد تحذير الأرصاد.. مخاطر الأتربة على صحة الأطفال
وزير الصناعة: تيسير الإجراءات أمام مرسيدس لتوسيع استثماراتها بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بتتحسن.. زوج مي عز الدين يطمئن جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية| خاص

سعيد فراج

طمأن أحمد تيمور، الجمهور على الحالة الصحية لزوجته الفنانة مي عز الدين، بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي مرت بها وخضوعها لعملية جراحية مؤخرا. 

وقال أحمد تيمور، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن زوجته مي عز الدين، تتحسن حالتها الصحية في الفترة الحالية، ولم يكشف تفاصيل ما مرت به، قائلا: «هي الحمد لله دلوقتي كويسة وبتتحسن.. هو الموضوع كان كبير بس الحمدلله». 

وعكة مي عز الدين 

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة شكر للجمهور و طاقم العلاج بعد خضوعها  لعمليه جراحية كبيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي عز الدين ، عبر خاصية الاستوري :الف شكر للجراح اللي قام بعمليتي و طاقمه الطبي كله  و دكتور التخدير ، بشكركم من قلبي بالذات انها عملية مكانتش سهلة الحمد لله.

وأعلن أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، على أن تستكمل علاجها بالمنزل.

وكانت الفنانة مي عز الدين، تعرضت لوعكة صحية مؤخرًٍا، دخلت على أثرها العناية المركزة، وذلك بعد أيام من عيد ميلادها.

وكتب أحمد تيمور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "مي طلعت من المستشفى الحمد لله، وهتكمل علاج في البيت، ألف شكر على كل الدعوات، وكل الناس اللي اتطمنت عليها وكانت جنبنا".

ومرت  الفنانة مي عز الدين بوعكة صحية قوية استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل خلال الأيام الماضية، حيث خضعت لتدخل جراحي؛ بعد اكتشاف تجمع صديدي داخل البطن.

وكشفت الفحوصات الطبية أن هناك خُراجًا تسبب في التهاب حاد، ما أدى إلى حدوث التصاقات بين أجزاء من الأمعاء، وهو ما تطلب تدخلًا سريعًا لتفريغ الصديد وتنظيف التجويف البطني؛ لتجنب أي مضاعفات محتملة.

وخضعت مي لعملية جراحية دقيقة، ثم وُضعت تحت الملاحظة الطبية المكثفة لمتابعة استقرار حالتها والتأكد من استجابة الجسم للعلاج.

وأكد مقربون منها أن حالتها تتحسن تدريجيًا، وأنها تخضع للرعاية الطبية لحين الاطمئنان الكامل عليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء النبي في ليلة القدر

دعاء النبي في ليلة القدر.. كثفوا الدعاء لعلها تكون الليلة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب في محافظات مصر

إحياء ليلة القدر

كيفية إحياء ليلة القدر.. اغتنم 25 وصية ولا تضيعها

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد