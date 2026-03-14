بتتحسن.. زوج مي عز الدين يطمئن جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية| خاص

طمأن أحمد تيمور، الجمهور على الحالة الصحية لزوجته الفنانة مي عز الدين، بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي مرت بها وخضوعها لعملية جراحية مؤخرا.

وقال أحمد تيمور، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن زوجته مي عز الدين، تتحسن حالتها الصحية في الفترة الحالية، ولم يكشف تفاصيل ما مرت به، قائلا: «هي الحمد لله دلوقتي كويسة وبتتحسن.. هو الموضوع كان كبير بس الحمدلله».

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة شكر للجمهور و طاقم العلاج بعد خضوعها لعمليه جراحية كبيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي عز الدين ، عبر خاصية الاستوري :الف شكر للجراح اللي قام بعمليتي و طاقمه الطبي كله و دكتور التخدير ، بشكركم من قلبي بالذات انها عملية مكانتش سهلة الحمد لله.

وأعلن أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، على أن تستكمل علاجها بالمنزل.

وكانت الفنانة مي عز الدين، تعرضت لوعكة صحية مؤخرًٍا، دخلت على أثرها العناية المركزة، وذلك بعد أيام من عيد ميلادها.

وكتب أحمد تيمور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "مي طلعت من المستشفى الحمد لله، وهتكمل علاج في البيت، ألف شكر على كل الدعوات، وكل الناس اللي اتطمنت عليها وكانت جنبنا".

ومرت الفنانة مي عز الدين بوعكة صحية قوية استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل خلال الأيام الماضية، حيث خضعت لتدخل جراحي؛ بعد اكتشاف تجمع صديدي داخل البطن.

وكشفت الفحوصات الطبية أن هناك خُراجًا تسبب في التهاب حاد، ما أدى إلى حدوث التصاقات بين أجزاء من الأمعاء، وهو ما تطلب تدخلًا سريعًا لتفريغ الصديد وتنظيف التجويف البطني؛ لتجنب أي مضاعفات محتملة.

وخضعت مي لعملية جراحية دقيقة، ثم وُضعت تحت الملاحظة الطبية المكثفة لمتابعة استقرار حالتها والتأكد من استجابة الجسم للعلاج.

وأكد مقربون منها أن حالتها تتحسن تدريجيًا، وأنها تخضع للرعاية الطبية لحين الاطمئنان الكامل عليها.