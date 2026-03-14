قصة شائكة.. عمرو محمود ياسين يشوق جمهوره لأحداث "وننسى اللي كان"

شوق المؤلف عمرو محمود ياسين، جمهوره ومتابعيه لأحداث مسلسل “وننسى اللي كان” في الحلقات الأخيرة، والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك: "قصة حب جليلة رسلان وبدر السباعي شائكة لدرجة من الصعب معاها انك تلاقي لها حلول حتى لو انت المؤلف وانت اللي بتحرك الشخصيات وبتلقي على لسانهم مايقولوه و توحي لهم بما يجب فعله! لان احيانا الشخصيات تستولى على القصه وتتخذ قرارتها بنفسها!.. فا ياترى ايه اللي هايحصل".

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

وطرحت منصة شاهد الحلقة 23 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها تليفزيونيا.

وشهدت الحلقة، عددا من الأحداث، اكتشاف ياسمين عبد العزيز، خيانة إيهاب فهمي لها، علمت عن طريق حبيب شيرين رضا السابق، أنه يعمل لصالح منافستها، وقد واجهته.