معتمد جمال: مواجهة أوتوهو صعبة.. والزمالك يستهدف نتيجة إيجابية
أفريقيا بوابة الطيران الجديد.. مسؤول بوينج للمبيعات في حوار خاص لـ "صدى البلد" يكشف رؤية عملاق التصنيع العالمي للقارة السمراء
دعاء يوم 23 رمضان .. ردده في آخر جمعة في الشهر المبارك يقضي لك 1000 حاجة
وزير الكهرباء يشارك في انتخابات المهندسين للمرة الثانية خلال أسبوع
القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية
وفاه زوجة نجم الإسماعيلي السابق
إيطاليا تسحب قواتها المتمركزة في أربيل بالعراق
تصريحات ترامب بشأن إيران تثير جدلا حول حياد فيفا قبل كأس العالم 2026
قرار عاجل من الترجي بشان مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
وزير التعليم العالي يوجه بوضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل
جوتيريش يدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وننسي اللي كان الحلقة 23.. إيهاب فهمي يعرض الزواج على شيرين رضا

أحمد البهى

طرحت منصة شاهد الحلقة 23 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها تليفزيونيا.

وشهدت الحلقة، عددا من الأحداث، اكتشاف ياسمين عبد العزيز، خيانة إيهاب فهمي لها، علمت عن طريق حبيب شيرين رضا السابق، أنه يعمل لصالح منافستها، وقد واجهته. 

فيما طلب ايهاب فهمي من شيرين رضا الزواج، اما كريم فهمي فقد قال لياسمين عبد العزيز ان قصة حبهما لا يصح ان تكتمل. 

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

وننسى اللي كان

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

