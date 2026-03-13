وننسي اللي كان الحلقة 23.. إيهاب فهمي يعرض الزواج على شيرين رضا

طرحت منصة شاهد الحلقة 23 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها تليفزيونيا.

وشهدت الحلقة، عددا من الأحداث، اكتشاف ياسمين عبد العزيز، خيانة إيهاب فهمي لها، علمت عن طريق حبيب شيرين رضا السابق، أنه يعمل لصالح منافستها، وقد واجهته.

فيما طلب ايهاب فهمي من شيرين رضا الزواج، اما كريم فهمي فقد قال لياسمين عبد العزيز ان قصة حبهما لا يصح ان تكتمل.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.