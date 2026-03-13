تامر عبد المنعم: اعتزلت بعد «المشخصاتي 2» بسبب الهجوم

كشف الفنان تامر عبد المنعم كواليس قرار اعتزاله الفن لفترة، مؤكدًا أن الهجوم الذي تعرض له بعد فيلم المشخصاتي 2 كان سببًا رئيسيًا في اتخاذ هذا القرار.

وقال تامر عبد المنعم، خلال لقائه في برنامج «كشف حساب» الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على قناة هي، إنه تعرض لهجوم قاسٍ عقب عرض الفيلم، موضحًا: «قررت أعتزل بعد فيلم المشخصاتي 2، لأن الناس شتموني بأبشع الألفاظ».

وأضاف: «وصل الأمر إنهم قطعوا صوري في الصعيد وتم التبول عليها، وشتموا أخويا المتوفي، وكمان قفلوا لي الأكونت على تويتر».

وتابع: «وقتها قلت لو الفن هيجيب لي الإهانة بالشكل ده أنا مش عايزه، خاصة إن عندي أهل وعيلة وبنت»، مؤكدًا أن قرار الاعتزال كان لحظة ضعف قبل أن يتراجع عنه ويعود مرة أخرى لمواصلة عمله الفني.



