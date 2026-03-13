قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ريهام عبد الغفور: كلنا عايزين ننجح .. ولا أحب الصراعات l خاص

أحمد البهى

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور ، عن رأيها في المنافسة الرمضانية ، والي اي درجة تشغلها. 

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد : أكيد كلنا عايزين ننجح»، ولكني لا أشغل نفسي بغيري، أنا أنظر فقط في ورقتي، ومن الجميل أن ينجح الجميع، فليس معنى نجاحي عدم نجاح الآخرين.

واستكملت ريهام عبد الغفور حديثها:  أنا لا أحب الصراعات أو المشاكل، ولا أرى أن الموضوع يستحق ذلك.

الجدير بالذكر ان ريهام عبد الغفور تخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل حكاية نرجس. 

أبطال مسلسل حكاية نرجس:


يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،  ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر  منصتي شاهد و  watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.  .



 

حكاية نرجس مسلسل حكاية نرجس ريهام عبد الغفور

