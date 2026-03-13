القومي لذوي الإعاقة يلتقي 30 أسرة لمناقشة مشكلاتهم ومتطلباتهم

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية كريتاس - مصر، مساء أمس، لقاءً جماعياً لنحو 30 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة التحديات والمشكلات، التي يواجهونها في سبيل حصول أبنائهم من ذوي الإعاقة على حقوقهم البسيطة، وجاء ذلك بحضور ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة مادلين صبري المشرف العام على مركز سيتي كريتاس – مصر، والدكتورة إجلال شنودة المدير التنفيذي للمركز.

بدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلي حول حقوق ذوي الإعاقة، وسبل الإتاحة الممكنة، وتلا ذلك عرض تجارب أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية المختلفة، والتحديات التي تواجهها الأسر أثناء تلقي الخدمات المختلفة الخاصة بأبنائهم من ذوي الإعاقة، ومنها تلك المتعلقة بإجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومتلازمة ويليامز، والدمج في التعليم، والتنمر، وتعدد الكشوفات الطبية، والإجراءات الخاصة بإثبات الإعاقة.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على عقد لقاءات دورية مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، بهدف التعرف على التحديات التي يواجهونها في المجتمع، أو تلك المتعلقة بالحصول على الخدمات المختلفة، أو إجراءات تلقيها، وكذلك التعرف على آرائهم وتطلعاتهم، للقضايا المختلفة المتعلقة بهم، والحلول الممكنة لهذه القضايا، والتي تنعكس بالإيجاب على السياسة العامة للدولة المصرية في مجال الإعاقة، التي يسهم المجلس في رسم استراتيجيتها والخطط الخاصة بها.

وأوضحت "كريم" في بيان صحفي، أن مثل هذه اللقاءات ضمن اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، لافتة إلى أن المجلس يستطيع من خلال هذه اللقاءات تقييم الخدمات المتوفرة، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية للعمل على تحسينها، وزيادة جودتها، وكذلك اقتراح الحلول المختلفة لمواجهة هذه التحديات والمشكلات، فضلًا عن التنسيق معهم لتفعيل الخدمات الأخرى، غير المتوفرة.

ومن جانبها قالت الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على مركز سيتي كريتاس – مصر، أن المركز نظم دورة تدريبية لأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة حول الخدمات التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي الإعاقة، لافتة إلى أن المركز يقوم بعقد لقاء دوري مع عدد من أُسر ذوي الإعاقة، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم، وكذا التعرف على سبل تحسين الخدمات المختلفة.