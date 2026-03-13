التضامن: تسجيل 50 مليون وجبة إفطار وسحور على منصة الإطعام

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، تم تسجيل ما يزيد على 50 مليون وجبة إفطار وسحور على منصة الإطعام، وذلك منذ أول أيام شهر رمضان المبارك حتى تاريخه عبر 1450 مطبخاً على مستوى الجمهورية.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات الفردية والجماعية المنفذة لنشاط الإطعام خلال الشهر المبارك ولم تسجل نشاطها حتي الآن بسرعة التسجيل على المنصة، مشيرة إلى أن مبادرة "الإطعام" تعمل على توفير وجبات غذائية ساخنة يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه من المستهدف توزيع ما يقرب من 60 مليون وجبة عبر نقاط الإطعام المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال عدد من المبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء، ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك "المطبخ الإنساني الرمضاني" للهلال الأحمر المصري الذي يقدم وجبات ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، و"هلال الخير" على الأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود الشركاء في تلك المبادرات وعلى رأسهم وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يبلغ عدد الشركاء 286 شريكا من الجمعيات والمؤسسات ومختلف الجهات، ويتم توزيع الوجبات عن طريق نقاط الإطعام وهي عبارة عن 1450 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات، ونقاط المحروسة ومطاعم المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نجحت وكوكاكولا مصر، ممثلة في شركة اتلانتك اندستريز، في حصد رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية™️ بعدما قامتا بتقديم أكبر عدد من وجبات الإفطار خلال ساعة واحدة، في تجسيد لأسمى معاني التكافل والخدمة المجتمعية، وتحقق هذا الرقم القياسي خلال مبادرة إفطار مجتمعي ضخمة استضافتها جامعة عين شمس.