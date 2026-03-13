قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إمام مسجد السيدة زينب يوضح آداب استخدام التكنولوجيا في الإسلام

منار عبد العظيم

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، عن آداب استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في الإسلام، مؤكدًا أنها نعمة من الله ينبغي استثمارها فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

التأكد من المعلومات قبل نشرها وتجنب الشائعات

وأوضح فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الهاتف المحمول والإنترنت ووسائل التواصل الحديثة مثل فيسبوك ويوتيوب تمثل أدوات مهمة يمكن توظيفها في التعلم وزيادة المعرفة والثقافة، إلى جانب تعزيز التواصل البنّاء مع الآخرين، والمساهمة في مجالات التجارة والتسويق، أو التعبير عن الرأي بصورة مسؤولة بعيدًا عن الإساءة أو الفوضى.

وشدد على ضرورة مراعاة آداب استخدام التكنولوجيا، مثل الاتصال في أوقات مناسبة، والتأكد من أرقام الهواتف لتجنب الإزعاج، والحرص على الاقتصاد والاختصار في الحديث، مؤكدًا أن الوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان لأنه يمثل عمره وحياته التي وهبها الله له.

احترام خصوصية الآخرين والاقتصاد في الوقت والكلام

كما أشار إلى أهمية احترام خصوصية الآخرين وعدم الإلحاح في الاتصال، إلى جانب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصداقيتها وفائدتها. وحذر من نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات، لما قد يسببه ذلك من الوقوع في الخطأ والندم، مؤكدًا ضرورة التثبت من الأخبار قبل تداولها، مستشهدًا بتوجيهات القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التحري والدقة.

وأكد فرحات أن الاستخدام الحكيم للتكنولوجيا يمكن أن يرفع الإنسان ويزيد من حسناته، بينما قد يؤدي الاستخدام العشوائي أو غير المسؤول إلى تحويل النعمة إلى نقمة، داعيًا إلى استثمار الوقت في الخير والعلم والعمل الصالح، بما يحقق الاستفادة المثلى من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان.

الدكتور أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب اقرأ وربك الأكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

إخماد حريق داخل ورشة في كرداسة دون خسائر بشرية

مرور الغربية: 156مخالفة لردع قائدي السيارات وغرامات فورية

ضبط 5 طن منظفات مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد