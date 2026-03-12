ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد

وجه الطفل مازن، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: هل حرم الله ضرب القطط والكلاب في الشارع؟

حكم ضرب القطط والكلاب

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا الفعل حرام شرعا فلا يجوز إيذاء القطط والكلاب في الشارع، منوها أن امرأة دخلت النار لأنها أذت قطة، وأخرى دخلت الجنة لأنها كانت رحيمة بها.

وأشار إلى أن إيذاء الحيوانات قد يصل بصاحبه إلى النار يوم القيامة عقوبة من الله للذي يفعل هذا الإيذاء بالحيوانات.

رش الماء وغسيل السيارات في الشارع

كما سألت الطفلة مريم، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: حلال ولا حرام رش الماء في الشارع وغسيل السيارات بيها؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن أي إسراف في أي شئ غلط، حتى لو كان الإسراف في شئ للعبادة، مثل الإسراف في الماء أثناء الوضوء للصلاة، فالنبي قال "لا تسرف ولو كنت على نهار جار".