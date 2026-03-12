قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة المصري بين النهائي.. تفاصيل جدول الأهلي حال التأهل لنهائي أفريقيا
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
ديني

ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد

سؤال الطفل مازن
سؤال الطفل مازن
محمد شحتة

وجه الطفل مازن، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: هل حرم الله ضرب القطط والكلاب في الشارع؟

حكم ضرب القطط والكلاب

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا الفعل حرام شرعا فلا يجوز إيذاء القطط والكلاب في الشارع، منوها أن امرأة دخلت النار لأنها أذت قطة، وأخرى دخلت الجنة لأنها كانت رحيمة بها.

وأشار إلى أن إيذاء الحيوانات قد يصل بصاحبه إلى النار يوم القيامة عقوبة من الله للذي يفعل هذا الإيذاء بالحيوانات.

رش الماء وغسيل السيارات في الشارع

كما سألت الطفلة مريم، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: حلال ولا حرام رش الماء في الشارع وغسيل السيارات بيها؟

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن أي إسراف في أي شئ غلط، حتى لو كان الإسراف في شئ للعبادة، مثل الإسراف في الماء أثناء الوضوء للصلاة، فالنبي قال "لا تسرف ولو كنت على نهار جار".

أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب ضرب القطط والكلاب ضرب القطط النار الحيوانات

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
تشييع
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
