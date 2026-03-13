عمر جابر: مباراة أوتوهو ستكون صعبة لأنها خارج أرضنا وتقام في رمضان

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة فريق أوتوهو ستكون صعبة نظرًا للظروف المختلفة التي يواجهها الفريق خارج أرضه.



وقال جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الذي عقد اليوم الجمعة: "فريق أوتوهو يحقق نتائج جيدة على ملعبه، وهو أمر يحترمه الفريق، ولكن هدف الزمالك هو تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة".

وأضاف: "المباراة ستقام في رمضان وسط الصيام، وعلى ملعب من النجيل الصناعي، ما يزيد من صعوبة ظروف اللقاء، إلى جانب اختلاف الطقس عن المعتاد في القاهرة".

وأكمل: "استراتيجية المباراة أمر يخص المدير الفني مباشرة، وأن الزمالك يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويعي صعوبة اللقاء وقوة المنافس على أرضه"، مؤكدًا أن التركيز الكامل لدى اللاعبين منصب على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف المطلوب هو العودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.

واختتم جابر حديثه بالتأكيد على أن الرؤية الفنية بالكامل تخص المدير الفني، وأن اللاعبين ملتزمون بتنفيذ تعليماته بدقة.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب ألفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.