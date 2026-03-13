قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال: مواجهة أوتوهو صعبة.. والزمالك يستهدف نتيجة إيجابية

معتمد جمال
معتمد جمال
حمزة شعيب

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في المباراة المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أنها مواجهة إقصائية في مرحلة متقدمة من البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق حضر إلى الكونغو من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وأضاف معتمد جمال أن الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، مؤكدًا أن فريق أوتوهو يقدم مستويات مميزة وحقق نتائج جيدة خلال دور المجموعات، وهو ما يعكس قوة المنافس.

وأشار إلى أن الزمالك يخوض اللقاء بعقلية الفوز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، تسهل مهمة الفريق قبل مواجهة العودة التي ستقام في القاهرة وسط جماهيره.

وشدد المدير الفني على أن الفريق الأبيض تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته، وأن اللاعبين معتادون على اللعب تحت الضغوط ويدركون جيدًا أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة جيدة.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب ألفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.

معتمد جمال الزمالك أوتوهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

ارشيفي

عبور أول سفينة تركية لمضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط

حاملة طائرات أمريكية

خاتم الأنبياء : الجنود الأميركيون أشعلوا النار عمداً في حاملة الطائرات جيرالد فورد

حقل نفط

سقوط مسيرة في حقل مجنون النفطي في البصرة دون خسائر

بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد