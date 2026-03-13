معتمد جمال: مواجهة أوتوهو صعبة.. والزمالك يستهدف نتيجة إيجابية

أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في المباراة المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أنها مواجهة إقصائية في مرحلة متقدمة من البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق حضر إلى الكونغو من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وأضاف معتمد جمال أن الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، مؤكدًا أن فريق أوتوهو يقدم مستويات مميزة وحقق نتائج جيدة خلال دور المجموعات، وهو ما يعكس قوة المنافس.

وأشار إلى أن الزمالك يخوض اللقاء بعقلية الفوز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، تسهل مهمة الفريق قبل مواجهة العودة التي ستقام في القاهرة وسط جماهيره.

وشدد المدير الفني على أن الفريق الأبيض تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته، وأن اللاعبين معتادون على اللعب تحت الضغوط ويدركون جيدًا أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة جيدة.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب ألفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.