معتمد جمال: مواجهة أوتوهو صعبة.. والزمالك يستهدف نتيجة إيجابية
أفريقيا بوابة الطيران الجديد.. مسؤول بوينج للمبيعات في حوار خاص لـ "صدى البلد" يكشف رؤية عملاق التصنيع العالمي للقارة السمراء
دعاء يوم 23 رمضان .. ردده في آخر جمعة في الشهر المبارك يقضي لك 1000 حاجة
وزير الكهرباء يشارك في انتخابات المهندسين للمرة الثانية خلال أسبوع
القبض على سائق فيديو تدخين سيجارة مخدرات في ميكروباص بالإسكندرية
وفاه زوجة نجم الإسماعيلي السابق
إيطاليا تسحب قواتها المتمركزة في أربيل بالعراق
تصريحات ترامب بشأن إيران تثير جدلا حول حياد فيفا قبل كأس العالم 2026
قرار عاجل من الترجي بشان مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة
وزير التعليم العالي يوجه بوضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل
جوتيريش يدعو حزب الله وإسرائيل إلى وقف الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمر جابر: مواجهة أوتوهو ليست سهلة.. وهدف الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية

عمر جابر
عمر جابر
حمزة شعيب

أكد عمر جابر، لاعب فريق الزمالك، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي، في المباراة المقرر إقامتها ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جابر، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن الزمالك سيخوضها خارج ملعبه وفي ظروف مختلفة، مشيرًا إلى أن فريق أوتوهو يحقق نتائج قوية على أرضه وهو ما يستوجب احترامه.

وأضاف لاعب الزمالك أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تسهل المهمة قبل مواجهة العودة التي ستقام في القاهرة.

وأشار إلى أن إقامة المباراة في شهر رمضان تمثل تحديًا إضافيًا للاعبين في ظل الصيام، إلى جانب اللعب على أرضية نجيل صناعي تختلف عن الملاعب التي اعتاد الفريق اللعب عليها في القاهرة، فضلًا عن اختلاف الأجواء المناخية.

وأوضح جابر أن الجوانب الخططية وطريقة اللعب من اختصاص المدير الفني، مؤكدًا ثقة اللاعبين في الجهاز الفني وفي قدرة الفريق على التعامل مع ظروف المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين تدرك جيدًا صعوبة اللقاء وقوة المنافس على ملعبه، مشددًا على أن تركيز الفريق ينصب على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تخدم مشوار الفريق في البطولة.

