عمر جابر: مواجهة أوتوهو ليست سهلة.. وهدف الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية

أكد عمر جابر، لاعب فريق الزمالك، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي، في المباراة المقرر إقامتها ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جابر، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن الزمالك سيخوضها خارج ملعبه وفي ظروف مختلفة، مشيرًا إلى أن فريق أوتوهو يحقق نتائج قوية على أرضه وهو ما يستوجب احترامه.

وأضاف لاعب الزمالك أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تسهل المهمة قبل مواجهة العودة التي ستقام في القاهرة.

وأشار إلى أن إقامة المباراة في شهر رمضان تمثل تحديًا إضافيًا للاعبين في ظل الصيام، إلى جانب اللعب على أرضية نجيل صناعي تختلف عن الملاعب التي اعتاد الفريق اللعب عليها في القاهرة، فضلًا عن اختلاف الأجواء المناخية.

وأوضح جابر أن الجوانب الخططية وطريقة اللعب من اختصاص المدير الفني، مؤكدًا ثقة اللاعبين في الجهاز الفني وفي قدرة الفريق على التعامل مع ظروف المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين تدرك جيدًا صعوبة اللقاء وقوة المنافس على ملعبه، مشددًا على أن تركيز الفريق ينصب على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تخدم مشوار الفريق في البطولة.