ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13-3

مواقيت الصلاة في القاهرة
مواقيت الصلاة في القاهرة
شيماء جمال

مواقيت الصلاة في القاهرة.. كثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 -3-2026، و23 من شهر رمضان المبارك، ليعرفوا موعد الإفطار، لذلك سنذكر لكم مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٤١ ص
الشروق    ٦:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر    ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء    ٧:١٩ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٤:٤٦ ص
الشروق    ٦:١٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٠ م
صلاة العَصر    ٣:٣٤ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء    ٧:٢٥ م
 
مواقيت الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٤١ ص
الشروق    ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر    ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء    ٧:١٩ م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجْر    ٥:١٤ ص
الشروق    ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٣٤ م
صلاة العَصر    ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٣٣ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٦ م

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان

1- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينيا أرحم الراحمين.

2- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

3- اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولاتضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك واياديك يا منتهى رغبة الراغبين.

4- اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

5- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين.

6- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا).

7- “اللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لى جُرْمي فيهِ يا اِلـهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ.

8- “اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

9-“اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

10- “اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

11- “اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.”

12- اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.”

13- “اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.”

14- “اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ.”

15- “اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ”.

مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة فى الجيزة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في القاهرة دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان اليوم الثالث والعشرين من رمضان

