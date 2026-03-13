وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن إيران استخدمت مضيق هرمز ورقة ضغط، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تستهدف المدنيين وستستمر واشنطن في التحقيقات لما حدث في مدرسة ميناب.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات له: لدينا خيارات لضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك الأسلحة النووية.

وشدد وزير الحرب الأمريكي قائلا: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما بغض النظر عما يقوله الناس.

فيما صرح رئيس الأركان الأمريكي قائلا : إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية وقمنا بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي: شهدنا انخفاضا في عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والمسيرات الهجومية الانتحارية.

وختم تصريحاته: اليوم سيشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية في جميع أنحاء منطقة العمليات.