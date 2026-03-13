ترامب: أعتقد أن بوتين يُساعد إيران قليلاً
400 جنيه زيادة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026 ورابط الاستعلام
مفاجأة.. لماذا سحبت روسيا موظفيها من محطة بوشهر النووية في إيران؟
نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

كشفت شركة "كيا" رسميا عن قرار استراتيجي يمثل نهاية حقبة محركات الست إسطوانات (V6) في طرازها الرائد "تيلورايد"؛ حيث سيتم استبداله بمحرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تيربو في موديلات عام 2027. 

ويأتي هذا التحول الجذري ليفصل بين مسار "تيلورايد" وشقيقتها "هيونداي باليسيد" التي لا تزال تتمسك بمحرك الـ V6 التقليدي. 

وبحسب تصريحات مسئولي التخطيط في كيا أمريكا، فإن الجيل الأول من السيارة سيكون هو الأول والأخير الذي يحصل على قوة الست أسطوانات؛ حيث تفرض التوجهات العالمية الجديدة نحو تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة واقعًا تقنيًّا مختلفا.

قوة التيربو.. كفاءة أعلى وعزم دوران يتفوق على المحركات الكبيرة

اعتمدت كيا في منظومة دفع "تيلورايد 2027" على محرك سعة 2.5 لتر مزود بشاحن تيربو، وهو الخيار الذي أثبت قدرة فائقة على تقديم عزم دوران يتفوق على المحرك السابق؛ مما يمنح السيارة استجابة أسرع وقدرة أكبر على المناورة والجر. 

ويهدف هذا التغيير التقني إلى تلبية معايير الانبعاثات الصارمة التي فشل محرك الـ V6 القديم في مواكبتها دائمًا. وبالرغم من تخوف البعض من صغر حجم المحرك، إلا أن نتائج الأداء الفعلي أكدت أن التكنولوجيا الحديثة قادرة على تعويض نقص عدد الأسطوانات بذكاء؛ مما يوفر توازنًا مثاليًا بين القوة الجبارة واستهلاك الوقود الاقتصادي.

نمو المبيعات يعكس ثقة العملاء في استراتيجية كيا الجديدة

أثبتت لغة الأرقام نجاح رؤية كيا؛ حيث سجلت مبيعات "تيلورايد" قفزة هائلة بنسبة 37% خلال شهر فبراير الماضي؛ مما يؤكد أن المستهلك المعاصر بات يفضل الأداء الذكي والكفاءة العالية على عدد الأسطوانات التقليدي. 

ويعكس هذا الإقبال الكبير ثقة الجمهور في قدرة كيا على تقديم سيارة دفع رباعي عائلية لا تتنازل عن الرفاهية والقوة، بل تضيف إليها ميزات تكنولوجية تواكب عصر الطاقة المستدامة. 

وتستعد الشركة لتعزيز مكانة هذا الطراز في عام 2026 عبر تقديم نسخ محدثة من المقصورة الداخلية تشمل شاشات عرض عملاقة وأنظمة أمان متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو الدردير

تعليق ساخر للدردير عن مواجهة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

مواجهة حزب الله بـ QR.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات في جنوب لبنان

وزير الخارجية و كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

وزير الخارجية يجري اتصالا بمستشار ترامب لبحث تطورات الأوضاع في لبنان

صواريخ بالستية

استنفار في الإمارات.. اعتراض صواريخ بالستية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

بالصور

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد