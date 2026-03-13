قصر ثقافة الأنفوشي يشهد عرض مسرحية "العائد" لفرقة قومية الإسكندرية

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "العائد" ضمن عروض الموسم الحالي لفرع ثقافة الإسكندرية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة قومية الإسكندرية، عن نص "دوار بحر" للكاتب محمد علي إبراهيم، كتابة ياسر أحمد، وإخراج سامح الحضري، وتدور أحداثه حول الصراع على السلطة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات الإنسانية، أهمها هل يمكن للإنسان أن يضحي بالصديق المقرب من أجل الوصول إلى كرسي الحكم؟

وأوضح المخرج سامح الحضري أن العرض تدور أحداثه في إطار درامي داخل أحد نجوع صعيد مصر، حول صراع على الحكم بين عائلتين.

وبمرور الوقت تظهر لعنة داخل النجع تصيب كل من يتولى الحكم من خلال الخاتم الذي يحصل عليه، حيث تخرج الأفاعي منه لتقضي على من يرتديه بمجرد أن يغلبه النوم.

من ناحيته، أشار الكاتب ياسر أحمد إلى أن معالجة النص جاءت في إطار تأصيل فكرة أسطورة "الخاتم والعصا"، التي تروي أن لعنة تصيب كل من يصل إلى الحكم ويرتدي الخاتم.

وأضاف أن النص الأصلي قائم على تكرار بعض المشاهد، وتمت معالجته من خلال تقليل هذا التكرار، بهدف إبراز الدوافع الحقيقية للشخصيات ومنحها مبررات درامية كافية لأفعالها.

وأوضح المخرج المنفذ باسم رزق، أن اللعنة الحقيقية تكمن في كرسي الحكم، فطمع الإنسان هو السبب الحقيقي وراء انتقال هذه اللعنة من الآباء إلى الأبناء، ويتضح ذلك من خلال الأحداث، حيث يقوم "نجيب" والد "بحر" بقتل والد صديقه "بيشوي"، فيستولي بعدها "بحر" على الحكم دون وجه حق، وتنتقل إليه اللعنة، ويستمر الصراع بين الأبناء، إذ يحاول "بيشوي" التخلص من "بحر"، لكن الأخير يقتله أمام أهل النجع، فتزداد العداوة بين العائلتين مرة أخرى، وتظل دائرة الصراع مستمرة ولا تنتهي.

وكشف تامر عبد الوهاب، مخرج منفذ، أن العرض اعتمد على تقنية "الفلاش باك" كأحد العناصر الأساسية في البناء الدرامي، من خلال استرجاع الحدث الرئيسي وهو الصراع على السلطة، بعد استيلاء "بحر" على كرسي الحكم لتظل اللعنة من بعدها قائمة داخل النجع.

وأوضحت الفنانة ريهام عبد الرازق، بطلة العرض، أنها تقدم شخصية "رمانة" الغجرية، وهي شخصية محركة للأحداث، تحب "بحر" وتهتم بأمره لكنه لا يبادلها الاهتمام، وتلجأ إلى أعمال السحر والشعوذة، وتقوم ذات يوم بعمل سحر على الخاتم، دون أن تعلم أنه سيصل في يوم ما إلى حبيبها بعد أن يتولى الحكم.

"العائد" بطولة ريهام عبد الرازق، نور مصطفى، محمود سعد، نزار صلاح، محمود السيد، ليديا ويليام، سارة حامد، أحمد البنا، علي فاضل، أحمد تامر، أدهم محمود، مينا مدحت، محمد نصر، علي إبراهيم، أحمد حامد، محمد إبراهيم، أمير زويل، أشرف جابر، أحمد عبد الوهاب، آلاء سامي، شريهان زاهر، عبد الله عادل، محمد حموري، محمد سعيد، ياسر أحمد، وغانم المصري.

سينوغرافيا إبراهيم الفرن، إعداد موسيقي محمد إبراهيم، تنفيذ موسيقي محمود رمضان، ملابس حسام عبد الحميد، مدير خشبة المسرح علاء شكري، مخرج منفذ باسم رزق وتامر عبد الوهاب، هيئة الإخراج محمود رمضان، مي رستم، دينا عبد الغني، وحبيبة عصام.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويعرض يوميا في التاسعة والنصف مساء بالمجان، حتى الأربعاء 18 مارس الجاري، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الفنانة د. منال يمني.